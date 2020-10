Grave incidente sulla Palermo-Mazara, si schianta un tir: ferito un uomo

Un grave incidente stradale si è verificato questa notte lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un auto articolato si è schiantato contro un pilone di un viadotto nella corsia verso Mazara, subito dopo via Belgio. L’incidente ha coinvolto anche un’automobile, una Ford Kuga.

Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente, causato forse dalla pioggia che avrebbe reso viscido l’asfalto. L’autista del tir, in particolare, ha perso il controllo e, dopo una serie di carambole, si è schiantato contro un pilone dell’autostrada mettendosi di traverso sulla carreggiata. Sulla strada si sono riversati litri di nafta e di olio.

L’uomo alla guida dell’auto è rimasto illeso. L’autista del tir, invece, è stato trasferito al Trauma Center di Villa Sofia avendo riportato diverse fratture. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi di rito ed i tecnici per la messa in sicurezza dell’autostrada e per la pulizia dell’asfalto. L’autostrada questa mattina era ancora chiusa al traffico.