Covid-19 in Ostetricia, 4 dipendenti del Policlinico di Palermo positivi

Quattro casi di Covid-19 all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Policlinico di Palermo. Ad essere risultati positivi al Covid un’ostetrica, un operatore socio sanitario, uno specializzando e un’infermiera addetta ai prericoveri. I quattro sanitari lavorato tutti nel reparto di Ginecologia e Ostetrica dell’ospedale universitario di Palermo.

Tra i positivi anche una donna che era stata sottoposta al tampone una volta condotta al Policlinico per partorire d’urgenza. Dopo il parto e in seguito ai risultati dei test si è accertato il contagio.

“Il parto – spiegano dall’ospedale Policlinico – è stato gestito come un caso Covid, quindi il nostro personale era bardato di tutto punto e ha operato correttamente. Per quanto riguarda i percorsi abbiamo avviato una revisione con il responsabile del rischio clinico e quello della prevenzione per verificare l’esistenza di eventuali problemi. Chiariamo inoltre che nell’area grigia ogni paziente si trova da solo all’interno della sua stanza e dunque il rischio si abbassa al minimo”.

L’ospedale ha anche comunicato che si eseguendo un’indagine interna per capire l’origine dei positivi. Il contagio, infatti, potrebbe arrivare dall’esterno.