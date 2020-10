Partinico, dipendente dell’ospedale Civico positivo al Covid-19

Un operatore socio sanitario dell’ospedale Civico di Partinico è risultato positivo al Covid-19. Il dipendente si trova in quarantena in attesa di eseguire un nuovo tampone. Nel corso delle ultime ore, a Partinico sono stati confermati in tutto altri 4 casi di positività.

Adesso l’Asp sta eseguendo i tamponi a quanti sono stati a contatto con l’operatore e con gli altri positivi. Al momento i risultati sono confortanti in quanto i risultati giunti fino ad oggi sono tutti negativi.

Oltre all’infermiere che lavora all’ospedale di Partinico, a risultare positivo al Covid c’è un dipendente della casa di cura “Igea” dove era scoppiato un focolaio nei giorni scorsi con tre pazienti infetti, e di due residenti.