Tragedia a Monreale, uomo vola terzo piano: ricoverato a Villa Sofia

Tragedia a Monreale dove un uomo è caduto dal balcone di una abitazione, facendo un volo di circa 10 metri. Una tragedia che si è consumata nel pomeriggio di oggi nelle vicinanze della Circonvallazione di Monreale.

Non è chiaro come sia avvenuto l’incidente, fatto sta che l’uomo, G.M., 48 anni, sarebbe rovinato al suolo dopo essere caduto dal balcone posto al terzo piano.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno condotto l’uomo in codice rosso al Trauma Center di Villa Sofia. L’uomo sarebbe in gravi condizioni ma si attende il pronunciamento dei medici del nosocomio di . Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione di Monreale per ricostruire le dinamiche della vicenda.