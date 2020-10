Sono 182 i contagi in Sicilia, 3 morti, Mattarella: “Sono preoccupato”

Salgono i contagi da coronavirus in Sicilia. Oggi sono 182 quelli comunicati dal Ministero della Salute. Un nuovo record per la Sicilia. Altra notizia negativa riguarda le vittime, sono 3 nel giro di 24 ore. Le vittime sono due donne di Trapani di 90 e 81 anni morte negli ospedali a Palermo e un uomo di Catania 87 anni.

Salgono anche i ricoverati con sintomi, sono 322 tra cui 20 in terapia intensiva. Sono 2.829 le persone in quarantena. Salgono a 7.596 i casi totali e 4.108 i dimessi guariti, con un incremento di tamponi effettuati pari a 6.638.

Il Palermitano è sempre la provincia con più casi. Sono 52. Poi 42 a Catania, 28 a Trapani, 26 nella provincia di Caltanissetta, 11 a Messina.

Ha espresso preoccupazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella circa l’aumento dei nuovi contagi. “Non posso tacere la preoccupazione per l’aumento del ritmo del contagio della pandemia e per vittime che giorno per giorno continuiamo a registrare”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in apertura del concerto al Quirinale in ricordo di Dante.