Filippo Ganna maglia Rosa della tappa Tissot Monrele-Palermo del Giro d’Italia

Una giornata storica a Monreale, che si è tinta di rosa per la prima tappa del Giro d'Italia 2020. Un evento senza precedenti per la città, che ospita per la prima volta la tappa inaugurale della corsa ciclistica più bella del mondo. Il tratto monrealese è stato quello più impegnativo per i campioni. Da piazzale Florio per poi affrontare il tratto in salita fino in piazza, poi la discesa a folle velocità verso Palermo. Una gara di velocità caratterizzata da caldo e forte vento di scirocco.