Da Monreale a Palermo a 100 km all’ora, il primo Giro d’Italia autunnale della storia

Monreale e Palermo, due città che entreranno nella storia del ciclismo italiano, come le prime città in cui è stato corso il promo Giro d’Italia della storia in autunno. Inizia oggi l’edizione numero 103 della corsa ciclistica più bella del mondo e inizia da Monreale.

Dopo 102 edizioni primaverili, inizia il Giro d’Italia d’autunno e comincia con la cronometro Tissot Monreale-Palermo. Ma, nonostante sia autunno, è come se fosse primavera.

Per la prima volta nella storia del Giro d’Italia, la corsa prende il via da Monreale. Da Palermo ha invece preso il via nel 1949, nel 1954, nel 1986 e nel 2008.

Alberto Contador ha analizzato la prima tappa del Giro d’Italia 2020, la Tissot Monreale-Palermo. Un piccolo strappo in salita ma poi una discesa lunga e rapida dove di toccano velocità di 100 km all’ora. Una tappa che favorisce gli specialisti”.

Ieri sera a Villa Bordonaro intanto la serata di gala di inaugurazione del Giro. Oggi alle 12 la celebrazione di inaugurazione a Monreale. Sara una grande festa di sport e di amore, un amore infinito, come recita il motto del Giro di quest’anno. Una manifestazione rivoluzionata a causa della pandemia.

Il Giro doveva iniziare nei primi giorni di maggio in Ungheria ma il Covid ha bloccato tutto. La Rcs ha così deciso di rivoluzionare il calendario, scegliendo Monreale e Palermo come le prime due suggestive location per la partenza e l’arrivo.

Start alle 13.30 da Monreale, una tappa tra le bellezze monumentali. Dal Duomo di Monreale al Suomo di Palermo, dalla strada panoramica di Monreale, con le sue fontane, a via Roma. Tanto sarà il calore del pubblico lungo tutto l’asse viario. Una giornata da incorniciare per Monreale e Palermo, e la Sicila, che farà da palcoscenico ad altre tre tappe fino all’Etna.