Aumentano i contagi a Corleone e San Cipirello, +62 nel Palermitano

Aumentano i contagi da Covid 19 ancora in tutta la provincia di Palermo dove si registrano 62 nuovi positivi a fronte dei 140 registrati in tutta la Sicilia.

Gli aggiornamenti dell’ultim’ora vedono due nuovi casi a Corleone e due nuovi casi a San Cipirello. Sono i dati forniti dalle amministrazioni dei rispettivi Comuni. “Si comunica che in data odierna sono stati registrati 2 nuovi casi di Coronavirus a Corleone su 3 referti di tamponi arrivati all’Usca”, questa la nota del Comune di Corleone. ”

I dati di oggi fanno registrare un ulteriore incremento dei soggetti positivi (+2) e di quelli in isolamento obbligatorio (+1)”, questa, invece, la comunicazione da San Cipirello.

Questa mattina il sindaco di Altofonte aveva confermato altri due positivi in città. Si tratta di due giovani che fanno parte della stessa famiglia. Il sindaco Angela De Luca ha usato toni durissimi per convincere i concittadini a usare le mascherine ma anche a seguire le regole

Ed è ancora Palermo la provincia drammaticamente in testa al contagio da covid19 in Sicilia con 62 nuovi positivi seguita da Catania con 36 e da Trapani con 14. A Caltanissetta si registrano 10 nuovi casi a Caltanissetta, 6 casi ciascuno nelle province di Agrigento e Ragusa, 4 nel Messinese e uno del Siracusano.

Sono i dati delle ultime 24 ore. Nel complesso sono 140 i nuovi positivi registrati nell’isola. Salgono così a 3.048 gli attuali positivi e passano a 324 i ricoverati in ospedale con una diminuzione di 3 nel totale. In crescita, fra questi ultimi, anche i ricoverati in terapia intensiva che sono, oggi 21 (ancora uno in più in più rispetto a ieri) e 303 in regime di ricovero ordinario (4 in meno di ieri); 2.724 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 5.552. Anche oggi si registrano nuove vittime, in questo caso due, che portano il totale a 314. I guariti nelle ultime ore, però, sono 26