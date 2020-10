Incidente mortale, muore Natalia a 53 anni

Una donna di 53 anni è morta in seguito ad un grave incidente stradale. La vittima è una donna di origini russe.

L’incidente mortale si è verificato sulla litoranea provinciale che collega Donnalucata e Cava d’Aliga. Il nome della donna che ha perso la vita è Velikanova Natalia Vassilievna.

La russa si trovava a bordo di una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro in cemento armato della carreggiata opposta a quella in cui viaggiava. La tragedia dopo una serata trascorsa con gli amici a Donnalucata mentre stava facendo rientri a casa.

Ancora da chiarire la dinamica del grave incidente mortale. Forse la donna ha accusato un malore o forse ha perso il controllo dell’auto a velocità sostenuta. Fatto sta che l’auto è finita nella corsia opposta terminando la corsa contro un muro.

Un impatto violentissimo che non ha fatto cappottare l’auto della vittima per cui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Donnalucata e l’equipe di pronto intervento del 118 con medico a bordo che ha solo potuto accertare la morte della 53enne.

Velikanova Natalia Vassilievna lascia un figlio di 18 anni, da tre anni ormai viveva nello Sciclitano.