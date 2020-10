Covid, 156 positivi in Sicilia: muore un uomo a Palermo

Ancora contagi record in Sicilia dove si registra anche una vittima. Un uomo è morto a Palermo a causa delle complicazioni dovute al Covid-19.

Il bollettino di oggi, 1 ottobre

Come comunicato dal Ministero della Salute, 156 sono i tamponi positivi registrati in Sicilia da ieri. Salgono così a 2.936 gli attuali positivi e salgono a 327 i ricoverati in ospedale.

Crescono i ricoveri ordinari e crescono anche i ricoveri in terapia intensiva.

Sono, oggi 20 (uno in più in più rispetto a ieri e sei in più rispetto a 5 giorni fa) e 307 in regime di ricovero ordinario. Ammontano a 2.609 i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti in 24 ore sono stati 6.637.

Oggi una nuova vittima a Palermo

Come detto, oggi a Palermo si è registrata una nuova vittima causata dal Coronavirus. Il totale delle perone decedute sull’isola sale a 312. La vittima, registrata a Palermo, è un un uomo di 72 anni. Sono 85 le persone guarite nelle ultime ore.

È sempre Palermo la provincia con più contagi dove si registrano 88nuovi positivi. 20 ciascuno nelle province di Catania e Ragusa, 10 sono a Messina, 6 a Trapani, 5 ad Agrigento come 5 anche a Siracusa e 2 a Caltanissetta.