Covid-19, sono 25 i positivi a San Cipirello e c’è il primo a Roccamena

Aumentano i casi di Positività al Covid-19 San Cipirello. Da 17 passano a 25. Lo comunica la Commissione straordinaria che governa attualmente il centro in provincia di Palermo.

I dati comunicati dalle Autorità sanitarie oggi rivelano un incremento dei contagi da Covid-19 A San Cipirello. I soggetti attualmente positivi passano da 17 a 25 mentre i soggetti posti in isolamento obbligatorio da 91 a 87.

Intanto, oggi pomeriggio si è tenuta una nuova seduta del C.O.C. alla quale hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti dell’Asp., dei medici di base, degli istituti scolastici e delle Forze dell’Ordine. Nel corso dell’incontro sono state analizzate le criticità del momento, anche legate alla attuale sospensione dell’attività didattica, in vista della scadenza dell’Ordinanza Commissariale che ha disposto la chiusura delle scuole e limitazioni allo svolgimento di alcune attività.

È c’è il primo caso di Coronavirus anche a Roccamena. Lo ha confermato il sindaco Palmeri. “Si comunica a tutta la cittadinanza che è stato accertato dalle autorità sanitarie un caso di COVID-19 a Roccamena”, dice il primo cittadino.

La persona in questione e i familiari sono a casa e stanno tutti bene. “Stiamo già lavorando, insieme alle autorità competenti, per attuare tutti i protocolli necessari – continua il sindaco di Roccamena -. Si invita la cittadinanza a non creare allarmismi ed ad attenersi a quello che comunicheremo attraverso questa pagina. Vi daremo nuove comunicazioni appena possibile”.