Tre positivi in clinica di Partinico, sono anziani di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Montelepre

Tre casi di Covid19 sono stati accertato all’interno di una clinica di Partinico. Si tratta di tre pazienti ricoverato all’interno della struttura sanitaria, di cui uno è stato ricoverato all’ospedale Civico di Palermo.

I tre casi di Covid19 sono stati registrati all’interno della clinica Igea di Parinico. Ad essere risultati positivi, un paziente di San Giuseppe Jato che è stato trasferito al Civico di Palermo, uno di Montelepre e un altro di San Cipirello.

La struttura ha bloccato i ricoveri e ha sospeso le visite in via precauzionale. La situazione comunque appare sotto controllo nella clinica visto che tutti i pazienti sono stati sottoposti a tamponi rapidi e tutti sono risultati negativi. Il tampone sarà ripetuto.

L’Asp ha avviato il tracciamento dei contatti avuti dai tre pazienti risultati positivi al Covid all’interno della clinica. I 18 dipendenti sono in isolamento poichè entrati in contatto con i positivi.

“Si informa la gentile utenza – si legge in una nota della casa di cura di Partinico – che da oggi la casa di cura Igea ha sospeso ogni attività, sia ambulatoriale che di ricovero in seguito ai risultati della regolare attività di screening. Sono state immediatamente messe in atto tutte le procedure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 con la conseguente sospensione dei ricoveri e delle attività ambulatoriali al fine di proteggere tutti gli utenti. Sarà nostra cura tenervi informati sulle successive azioni”.

A Partinico sono in tutto 26 i casi di Coronavirus registrati.