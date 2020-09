Paura zona rossa a Villafrati, 47 contagi: anche il sindaco positivo

Cresce la paura a Villafrati, dove anche il sindaco è positivo al Covid-19. La ex zona rossa siciliana piomba di nuovo nella paura del lockdown dopo che l’Asp ha confermato 47 tamponi positivi, tra cui quello del promo cittadino Francesco Agnello.

Ieri le autorità sanitarie hanno comunicato l’esito di 69 tamponi, 23 positivi e 37 negativi, i rimanenti sono dubbi. Ad oggi i positivi confermati a Villafrati sono 47 e di questi 33 risiedono in paese. Il bilancio però potrebbe salire ancora visto che ieri sono stati eseguiti 131 tamponi.

“Tra le persone positive ci sono anch’io ma sto bene – dice il sindaco nel corso di una diretta Facebook -, ho qualche linea di febbre”.

Francesco Agnello ha fatto sapere di aver comunicato agli alto sindaci la positività di alcuni cittadini. Intanto le scuole a Villafrati resteranno chiuse tutta la settimana. “La situazione è più grave di questa primavera – ha aggiunto il promo cittadino -. Tutto era circoscritto alla casa di cura Villa delle Palme, adesso i positivi sono diffusi nel paese e non ci sono grandi restrizioni. Invito tutti ad essere responsabili”.

In questi giorni arriveranno gli esiti di altri tamponi a Villafrati dove tutto sarebbe iniziato da una festa organizzata con 150 invitati. Tra loro c’erano alcuni infetti che hanno provocato l’ennesimo focolaio.

E sono diversi i focolai di Coronavirus sparsi per la provincia di Palermo. Quelli che stanno registrando più casi sono Partinico, Corleone, San Cipirello, San Giuseppe Jato. In questi paesi salgono quasi quotidianamente i bollettini dei nuovi casi di Coronavirus. In queste ore l’Asp dovrebbe comunicare gli esiti di decine di tamponi.