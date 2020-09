Covid-19, è emergenza: 163 nuovi casi in Sicilia

In Sicilia esplodono i casi di positività al Covid-19. Il bollettino di oggi conta ben 163 i nuovi contagi ed è record a Palermo e provincia.

Secondo i dati diffusi dal Ministero della salute, 163 sono i nuovi casi di Coronavirus sull’isola registrati nelle ultime 24 ore. Sono 6.115 i tamponi eseguiti, su un totale di 477.200 dall’inizio della pandemia. Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia arriva a 2.787 (+44). Sale anche il bilancio dei morti con un decesso registrato oggi che fa salire il numero delle vittime complessive 310.

In tutto in Sicilia i casi sono stati 6.948. Le persone ricoverate con sintomi, in Sicilia, sono 293, di cui 16 in terapia intensiva, mentre sono 2.478 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.851. Dei nuovi casi registrati 92 sono nella provincia di Palermo, 24 a Catania, 5 a Messina, 4 a Caltanissetta, 1 a Ragusa, 12 a Trapani, 1 a Agrigento e 24 a Siracusa. Nessun caso a Enna, La Regione Siciliana, inoltre, ha segnalato che dei nuovi positivi, due sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

Bilancio in salita in tutta a Italia. Oggi sono 1.648 nuovi casi di coronavirus. (1.494 ieri), a fronte di 90.185 tamponi, quasi 40 mila più di ieri. I morti i Italia sono stati 24, in aumento rispetto ai 16 di ieri e alla media degli ultimi giorni. Il totale complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, sale a 313.011. Le vittime totali salgono a 35.875. Nessuna regione fa registrare zero casi.