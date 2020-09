Aumentano i contagi ma anche i guariti, l’ottimismo dell’assessore alla Salute

“Gli oltre quattrocento guariti in Sicilia negli ultimi sette giorni sono un segnale incoraggiante. Ovviamente esistono anche altri numeri, ma sapere che dal Coronavirus si guarisce è una iniezione di sano ottimismo anche contro chi, forse per paura, vede tutto nero”. Sono le parole dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, che commenta i numeri – in rialzo – dei nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia.

Numeri che molto più alti anche della prima fase della pandemia ma che, almeno per il momento, non sembrano preoccupare più di tanto. “Non possiamo nemmeno dire che Covid non ce n’è, lo abbiamo sempre saputo, ma affermare che con il Covid moriremo tutti è altrettanto sbagliato e fuorviante. Per questo consiglio a chiunque di diffidare dagli ultras di queste due assurde teorie”. Continua l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza commentando notizie di stampa sui dati dei guariti in Sicilia che negli ultimi sette giorni hanno fatto registrare un significativo incremento.

Sono 118 i guariti oggi in Sicilia. Uno dei dati più alti dell’ultima settimana. In totale, i pazienti che negli ultimi sette giorni sono guariti dal Coronavirus sono 462. Numeri “confortanti”, per gli ambienti sanitari.

Sono 163 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2787 i contagiati, restano 309 i ricoverati in ospedale, ma salgono a 16 quelli in terapia intensiva e 293 in regime di ricovero ordinario; 2.478 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 6.115.

Oggi c’è stata una nuova vittima che fa salire a 310 il bilancio. I guariti nelle ultime ore, però, sono 118. Sul fronte della distribuzione territoriale a Palermo i nuovi positivi sono 92 e di questi 2 sono migranti ospiti a Lampedusa e 1 appartiene al cluster della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Seguono Catania e Siracusa ciascuna delle quali con 24 casi, 12 sono i nuovi positivi a Trapani, 5 a Messina, 4 a Caltanissetta, uno ciascuno ad Agrigento e Ragusa.