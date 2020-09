Assembramenti e senza mascherina, blitz della Polizia a Palermo

Assembramenti e tutti senza mascherina, anche i dipendenti dei locali. Per questo motivo la polizia municipale di Palermo e la Polizia di Stato hanno sospesa l’attività di due pub del centro storico di Palermo. I controlli rientrano nelle attività di contenimento del Covid-19 soprattutto tra i giovani che si concentrano in massa nei locali di Palermo.

In entrambi i locali gli agenti hanno trovato folla e assembramenti sia all’interno, sia all’esterno. Molti dei clienti e dei dipendenti dei pub, inoltre, erano senza mascherina, in barba alla norma che obbliga al suo utilizzo obbligatorio. I due locali, all’esito dei controlli, sono stati sospesi per 5 giorni e i rispettivi titolari sono stati multati di 400 ciascuno. I controlli in via Carducci e via Castroflippo.

In quest’ultima via si sono registrati momenti di tensione tra la Polizia e i clienti del locale. Per eseguire il sequestro del locale è stato necessario l’ausilio di due pattuglie, per pesanti scontri con gli avventori, i quali hanno tentato di impedire l’azione dei poliziotti.