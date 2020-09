A San Cipirello aumentano i contagi, 15 positivi e 89 in quarantena

Sale il bilancio dei positivi al Covid19 a San Cipirello. Ad oggi infatti, sono stati confermati dalla Commissione straordinaria che amministra il centro in provincia di Palermo, 15 contagi mentre sono 89 le persone al momento in quarantena domiciliare.

I nuovi dati relativi al contagio da Covid-19 sono stati aggiornati nel pomeriggio di oggi in base alle comunicazioni delle autorità sanitarie. Come ha comunicato l’Asp alla Commissione prefettizia, allo stato attuale risultano positivi 15 soggetti mentre sono 89 i concittadini in isolamento obbligatorio. Aumentano quindi di 4 unità i positivi al Covid19 a San Cipirello e di 6 unità le persone in isolamento.

Come ha comunicato la Commissione straordinaria, inoltre, continua la ricostruzione della catena dei contatti ad opera dell’Azienda Sanitaria Provinciale al fine di circoscrivere i focolai di contagio da Covid-19. “Gli accertamenti delle Autorità Sanitarie – si legge in una nota -hanno consentito di individuare ulteriori soggetti venuti a contatto diretto con Covid positivi. Tenuto conto dell’andamento del contagio, si raccomanda la massima osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione con particolare riferimento a quelle che prescrivono il divieto di assembramento, l’uso della mascherina e l’igiene personale”.