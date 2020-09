Pioggia e grandine nel Palermitano, scatta l’allerta meteo gialla

Arriva il maltempo in Sicilia e per tutta la provincia di Palermo è stata diramata l’allerta gialla. Il bollettino è stato inviato ai Comuni dal Dipartimento di Protezione Civile regionale.

Prosegue anche per oggi 27 settembre l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Per oggi sono previsti venti di burrasca con raffiche fino a 75-80 km/h. A Palermo il sindaco Orlando ha deciso che restano chiuse ville e giardini comunali.

La Protezione civile intanto ha allertato i Comuni per condizioni meteo avverse per 18/24 ore. In particolare di prevedono precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Si prevedono venti di burrasca dai quadranti meridionali in rotazione dai quadranti occidentali nel pomeriggio. Il mare sarà mosso con mareggiate lungo le coste.