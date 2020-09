Nuova ordinanza di Musumeci, dal 1 ottobre mascherine obbligatorie e zone rosse

La nuova ordinanza che Musumeci firmerà istituirà mascherine obbligatoria sempre e comunque e nuove zone rosse, probabilmente interi paesi. Prevista anche una stretta su assembramenti e movida.

La nuova ordinanza è già scritta e in fase di perfezionamento da parte di Musumeci. La firma al documento potrebbe arrivare oggi.

L’ordinanza di Musumeci contingibile e urgenze entrerà in vigile giorno 1 ottobre quando scadrà la procedente. Dopo l’istituzione della zona rossa nella Missione di Biagio Conte a Palermo, Musumeci potrebbe creare nuove zone rosse in altre aree problematiche della Sicilia.

Per la stesura dell’ordinanza la Regione ha chiesto ai propri esperti, coinvolgendo, fanno sapere da Palazzo d’Orleans, più Dipartimenti per arrivare a un “testo organico e assai articolato”. Al momento, quel che è certo tra i punti del provvedimento è l’obbligo di usare la mascherina anche all’aperto, sempre e dovunque.

“l’aumento dei contagi nell’Isola impone ulteriori misure restrittive che avremmo potuto evitare se ci fosse stata una maggior responsabilità collettiva”, ha detto Musumeci, e “che l’ordinanza, dopo i nostri appelli caduti nel vuoto, servirà proprio” a richiamare al senso di responsabilità la comunità siciliana”, rassicura: “non penalizzeremo le attività economiche”.

Intanto in Sicilia sali no ricoveri e contagi. Preoccupano in particolare Salemi e Villafrati.

Il bollettino dell’Isola dice che su 134 nuovi casi, 45 arrivano dal Trapanese e 24 da Villafrati. Il totale delle persone positive è di 607 (+77), i casi totali 6.600. Le persone ricoverate con sintomi sono 255 (20 in più di ieri), di cui 13 in terapia intensiva, mentre sono 2.315 i soggetti in isolamento domiciliare. Dei nuovi casi registrati in Sicilia, 47 sono nella provincia di Palermo, 24 a Catania, 2 a Messina, 4 a Siracusa, 2 a Ragusa, 7 ad Agrigento, 45 come detto a Trapani, 3 a Caltanissetta. Nessun caso nella provincia di Enna. Sono 5.558 tamponi eseguiti, su un totale di 464.469 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore, non sono stati registrati decessi e il numero delle vittime complessive rimane di 306.

A Villafrati sono 24 i cittadini positivi. Sale a 67 il numero dei contagi anche a Salemi, gli ultimi 19 dei quali, riguardano il secondo focolaio individuato in una comunità alloggio per anziani.