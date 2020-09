Salgono i contagi a Camporeale, un positivo in ospedale e 7 in quarantena

Anche a Camporeale un nuovo caso di Coroavirus. Si tratta di una persona che è stata ricoverata in ospedale a causa dei sintomi tipici dell’infezione. Lo ha comunicato il sindaco del Comune in provincia di Palermo, Gigi Cino.

“A malincuore vi comunico che, abbiamo un nuovo caso di persona positiva al Covid-19 di diverso nucleo familiare rispetto al primo. Il soggetto in questione è ricoverato in ospedale e la famiglia è stata messa in quarantena obbligatoria”. Salgono dunque a due i casi di Covid19 a Camporeale. Sette persone sono in quarantena obbligatoria e in attesa dei risultati di altri tamponi.

Altri 4 casi di Coronavirus sono stati confermati oggi a Partinico. Si tratta di tre persone asintomatiche e una donna che è stata ricoverata all’ospedale Civico. L’Asp ha attivato le procedure per il tracciamento dei contatti avuti con i nuovi positivi.