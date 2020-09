Pizzaiolo positivo al Covid a Palermo, sospesa l’attività del panificio Graziano

Un pizzaiolo dello storico panificio Graziano di via del Granatiere, a Palermo, è risultato positivo al Coronavirus. Cresce la paura nel Capoluogo dove sono in forte aumento i contagi da settimane.

A Palermo i titolari dello storico panificio Graziano di via del Granatiere hanno abbassato le saracinesche a causa di un dipendente risultato positivo al Covid19. Davanti al negozio campeggia l’avviso “Chiuso per manutenzione straordinaria”. Il forno è chiuso già da martedì scorso come anche il il bar e il ristorante omonimi. Ad essere risultato positivo è uno degli addetti alla pizzeria che avrebbe manifestato i sintomi tipici del Covid-19.

Una volta eseguito il tampone, infatti, il pizzaiolo palermitano è risultato positivo ed è scattata l’allerta e la decisione da parte dei titolari di sospendere l’attività in via precauzionale. Tutto il personale del forno, del bar e della pizzeria, adesso è in quarantena e si è sottoposto al tampone. Non è noto al momento se anche altri addetti ai lavori siano risultati positivi. I locali, intanto, saranno sanificati in vista della prossima riapertura.