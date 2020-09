Covid-19, a Partinico 4 casi: donna in ospedale dopo cerimonia religiosa

In tutta la provincia di Palermo aumentano i positivi al Coronavirus. L’ultimo comunicato riguarda Partinico dove sono stati confermati 4 nuovi casi di positività che fanno salire il bilancio a 14 contagi. Delle quattro persone positive al Covid-19, tre sono asintomatiche, mentre una donna è stata ricoverata all’ospedale di Partinico.

Secondo quanto si apprende, la donna positiva avrebbe partecipato ad alcune cerimonie religiose nei giorni scorsi. Ora l’Asp sta cercando di risalire a tutti i contatti avuti con la donna al fine di scongiurare altri contagi.

I protocolli sono stati arrivati anche per gli altri 3 positivi.

Ma i casi sono in aumento un po’ ovunque nel Palermitano. Un altro evento sarebbe responsabile dei nuovi casi a Villafrati. Due nuovi contagi e 150 persone in isolamento tengono in ansia il comune che in primavera era stato dichiarato zona rossa. La causa dei contagi sarebbe un banchetto in occasione di un anniversario. Il sindaco Francesco Agnello ha deciso la chiusura dell’asilo e della materna, per motivi di contatto con i positivi, lasciando però aperte scuola elementare e media.

A Palermo, invece, un pizzaiolo dello storico panificio Graziano di via del Granatiere, sarebbe risultato positivo al Coronavirus. I titolari hanno chiuso i locali in via precauzionale in attesa dei tamponi su tutto il personale.