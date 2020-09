Ancora boom di contagi, +125 positivi in Sicilia: 56 nel Palermitano

125 nuovi casi in Sicilia. Numeri che tornano a fare paura sono quelli contenuti nel bollettino del Ministero della Salute in merito ai nuovi contagi da Covid-19.

Sono ben 125 i nuovi casi di nuova positività al Coronavirus registrati sull’Isola nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono complessivamente 2461 positivi attivi di cui 253 ricoverati in ospedale, 16 dei quali in terapia intensiva e 237 in regime di ricovero ordinario. Questi ultimi sono sette in più di ieri.

In Sicilia 2.208 persone sono in isolamento domiciliare, per un totale di 6.234 casi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi eseguiti sono 5.169 confermando il trend in crescita dei test. Dei nuovi contagi di oggi 2 sono migranti ospiti all’hotspot di Lampedusa. La Sicilia è la regione con il tasso più alto di nuovi contagi in Italia.

È la provincia di Palermo a preoccupare di più, sono 56 i casi confermati nel Palermitano.