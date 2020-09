A Corleone salgono a 15 casi di Coronavirus, Nicolosi: “Situazione delicata”

Salgono a 15 i nuovi casi di Coronavirus a Corleone. Inizia a salire il bilancio dei positivi nella città in cui si è venuto a creare un nuovo focolaio dopo alcune feste di matrimonio. Dopo le nozze, infatti, sono stati scoperti alcuni casi di positività che hanno fatto scattare l’allarme.

Che i nuovi casi di Covid a Corleone sono saliti a 15 lo ha comunicato il sindaco Nicolò Nicolosi in una diretta su Facebook. Si tratta di persone asintomatiche. “Una situazione sotto controllo – dice il primo cittadino – e non c’è motivo di preoccupazione”. Il sindaco ha ancora fatto appello al senso di responsabilità dei cittadini.

Il bilancio dei positivi a Corleone potrebbe salire ulteriormente nei prossimi giorni. Da domani, 24 settembre, infatti, in città arriveranno i tecnici dell’Asp per l’esecuzione dei tamponi sulle centinaia di persone che hanno partecipato ai matrimoni. “Sono arrivati 500 tamponi a Corleone, per l’esecuzione di una verifica ravvicinata sui cittadini che hanno avuto contatti con i positivi”.

Siamo in costante contatto con le istituzioni regionali e sanitarie. “Una situazione sì, delicata – ha sottolineato il sindaco – ma non preoccupante”.