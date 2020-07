Proposta di matrimonio all’aeroporto di Palermo tra lacrime e baci (VIDEO)

Arriva la proposta di matrimonio all’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino. Lei atterra, esce dall’area arrivi e si ritrova lui, il fidanzato, con un mazzo di fiori. Poi parte la musica intonata dai musicisti e lui si inginocchia.

Momenti di estremo romanticismo a Punta Raisi ieri. Tra lacrime e commozione un ragazzo e una ragazza hanno regalato momenti di emozione.

Due violini hanno arrangiato “Perfect” di Ed Sheeran facendo da colonna sonora al momento d’amore. “Sei speciale”, le scrive con mano tremante su dei fogli che seguono il filo di una dichiarazione d’amore, bella come il fascio di rose che le posa tra le mani.

Lei non riesce a trattenere le lacrime per quel gesto così inaspettato davanti ad una folla di curiosi. In tanti, cellulare alla mano, hanno voluto immortalare il momento.

Alla fine il trionfo dell’amore. Lui pone alla sua amata la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?”. La risposta non poteva essere diversa: “Si”. Lui le da l’anello di fidanzamento e scatta l’abbraccio tra la commozione dei presenti.