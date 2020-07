Lacrime per Angela Frusteri, domani il funerale, una donna in prognosi riservata

È stata effettuata l’autopsia sulla salma di Angela Frusteri, di 51 anni, che ha perso la vita in un incidente stradale, sabato sera. Lo schianto si è verificato sull’autostrada Messina-Palermo, tra gli svincoli di Brolo e Patti.

Nell’obitorio dell’ospedale Romeo di Patti è stato eseguito l’esame autoptico sul cadavere di Angela Frusteri, su disposizione della Procura, che ha aperto un fascicolo d’indagine. Il fine è chiarire la dinamica dell’incidente mortale e appurare eventuali responsabilità.

La donna, originaria di Militello Rosmarino, residente a Sant’Agata Militello, lascia il compagno e 4 figli. La salma arriverà questa mattina nella sua abitazione di contrada Terre forti. Il funerale di Angela Frusteri sarà celebrato domani, 10 luglio, alle 11, nella chiesa San Francesco.

Intanto resta in prognosi riservata, la trentenne K. B., che sedeva insieme alla vittima sul sedile posteriore della Mercedes guidata da un uomo con a fianco la compagna. Questo sono rimasti feriti, insieme agli occupanti dell’altra automobile coinvolta nel grave scontro lungo la Palermo Messina.

Per Angela Frusteri non c’è stato nulla da fare. L’impatto tra le due auto è stato violentissimo. La donna dopo lo scontro ha sfondato il lunotto della Mercedes. È stata ritrovata dai soccorritori senza vita sull’asfalto. La donna 51enne sarebbe morta sul colpo. Nulla ha potuto fare il 118 arrivato subito sul luogo della tragedia. L’incidente è avvenuto mentre si stavano recando ad una festa di compleanno.

L’altra donna ferita gravemente ha subito un intervento chirurgico, durato diverse ore, all’ospedale Barone Romeo di Patti, poi è stata trasferita in un ospedale di Palermo.

Lo schianto, in particolare, si è consumato in località Zappardino tra le lunghe gallerie di oltre 3 km “Petraro” e “Capo Calavà” in territorio di Gioiosa Marea.

Sui social sono decine i messaggi per Angela Frusteri che lascia un dolore incolmabile per la famiglia composta dal compagno e da 4 figli. Tutta la comunità di Sant’Agata Militello si stringe attorno alla famiglia.