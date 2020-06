Invasione di delfini in Sicilia, l’avvistamento è uno spettacolo (VIDEO)

Una vera e propria invasione di delfini siciliana è quella immortalata in un video pubblicato su Facebook.

Il video è stato realizzato e pubblicato da Martino Furnari, noto velista catanese. Lo sportivo ha immortalato decine e decine di delfini che nuotano e si ricorrono nello splendido mare di Sicilia. Furnari ha condiviso un filmato realizzato al largo tra Catania e Taormina.

Nel video centinaia di delfini incrociano una imbarcazione e iniziano a saltare. Una scena che non si vedeva da tempo. I cetacei saltano, giocano con le onde e si rincorrono tra le onde.

Così si moltiplicano gli avvistamenti di delfini in Sicilia. Un branco di delfini è stato ripreso nei giorni scorsi nelle placide acque antistanti la città agrigentina di Sciacca. Il video, ripreso da un gruppo di pescatori e pubblicato su Facebook, mostra un gruppo di bellissimi esemplari di cetacei della famiglia dei delfini, che, alla vista delle onde generate dalla barca, iniziano a giocarci e ad andarci incontro.

Un altro gruppo di delfini che nuota nelle acque di Balestrate e le immagini sono spettacolari risale ai primi giorni del 2020. L’avvistamento di un branco di delfini nei pressi è avvenuto del porto del centro in provincia di Palermo.

Il video è stato pubblicato dal sindaco di Balestrate Vito Rizzo su Facebook e ora sta diventando virale sul web. L’incontro con i delfini è stato filmato di mattina da Enzo Purpura. Il gruppo di cetacei ha avvistato la barca che stazionava di fronte il porto turistico di Balestrate e l’hanno accompagnata per un lungo tratto nuotando a pelo d’acque e giocando con le onde.

Un avvistamento particolare è quello di Balestrate di questi bellissimi cetacei che si sono lasciati ammirare e riprendere in tutta la loro bellezza. In estate la località balneare viene presa d’assalto da migliaia di visitatori. Balestrate è famosa per le sue grandi spiagge e per la sua particolare scogliera che da qualche anno è anche diventata un geosito di interesse internazionale.