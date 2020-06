Fermati tre rapinatori a Palermo dopo colpo da 46 mila euro (VIDEO)

Il video della rapina in pieno centro a Palermo parla chiaro. In arresto a Palermo sono andati tre professionisti delle rapine. Il colpo eseguito tra l’indifferenza generale dei passanti che non si curano di quanto sta accadendo ad un uomo.

La Polizia di Stato, in seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo nei confronti di Vincenzo Patti, Giuseppe Aliotta e Sergio Giannone.

I tre sono accusati di aver rapinato una guardia giurata che aveva prelevato l’incasso di un negozio Ferdico. Con il volto coperto hanno atteso l’uscita della guardia dal punto vendita in via La Marmora per bloccarlo. Alla fine hanno portato via la borsa contenente la somma di 46 mila euro e la pistola.

Le indagini, intraprese dalla sezione “Reati contro il patrimonio” della Squadra Mobile, si sono avvalse della visione dei sistemi di videosorveglianza, posti nelle immediate vicinanze dell’attività commerciale, lungo le vie di fuga e nei diversi punti vendita in cui la guardia giurata si era recata per prelevare gli incassi.

La visione delle immagini ha fornito agli investigatori elementi utilissimi, poiché ha immortalato il passaggio di un’autovettura e di un motoveicolo Honda SH nelle vicinanze di due punti vendita “Ferdico” presso cui il vigilantes si era recato per effettuare i prelievi degli incassi.



Gli accertamenti sulla targa di uno dei mezzi hanno permesso di risalire all’identità di uno dei presunti autori.

Gli investigatori avviavano pertanto capillari attività sia di acquisizione e successiva analisi dei tabulati relativi al traffico telefonico dei presunti autori, sia attività d’intercettazione telefonica ed ambientale, le cui risultanze permettevano di confermare gli indizi raccolti e di ampliare il novero dei soggetti coinvolti nell’evento criminoso.