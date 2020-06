Trappeto, giovane guarisce dal Covid-19 dopo 96 giorni

Un ragazzo di 22 anni è guarito dal Covid-19 dopo 96 giorni. È accaduto a Trappeto. Il giovane, Salvo Canfora, dopo oltre tre mesi di lotta al Coronavirus è stato dichiarato ufficialmente guarito clinicamente.

Il secondo tampone ha dato esito negativo. La conferma è arrivata dal sindaco del centro in provincia di Palermo.

“Finalmente – dice il primo cittadino Santo Cosentino – il nostro giovane concittadino Salvatore Canfora ha sconfitto il Covid-19. Nella giornata odierna il Sindaco Cosentino ha avuto ulteriore conferma dall’Asp di Palermo, che Salvo Canfora, in isolamento per ben 96 giorni, ha sconfitto il Covid-19”.

Gli ultimi due tamponi eseguiti hanno avuto il tanto atteso risultato negativo. Il ragazzo era positivo ma asintomatico ed è stato il primo caso di positività tra le persone rientrate in paese. Il giovane, Salvo Canfora, è un allievo ufficiale di coperta e lavora per la MSC Crociere e il 16 marzo è arrivato a Palermo in aereo da Dubai.

Il sindaco alla notizia ha voluto incontrare di persona il giovane 22enne, che da oggi è tornato alla sua normale vita quotidiana.