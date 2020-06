Operazione antimafia Teneo a Palermo, 10 arresti (NOMI)

Operazione antimafia a Palermo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. In arresto 10 persone su ordinanza del Gip di Palermo.

Nove persone sono finite 9 in carcere e 1 ai domiciliari. Gli indagati sono ritenuti a vario titolo responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate, furto aggravato, violazione delle prescrizioni imposte dalle misure preventive.

L’indagine, seguita da un pool di magistrati coordinati dal Procuratore Aggiunto dottore Salvatore De Luca, costituisce un’ulteriore fase delle indagini sul mandamento mafioso di Palermo Tommaso Natale.

Finisce di nuovo in carcere Giulio Caporrimo, uscito dal carcere nel 2019 e che avrebbe ripreso il controllo del mandamenti. L’indagine è la prosecuzione di altre operazioni che avevano portato in carcere capi e gregari del mandamento con Francesco Paolo Liga poi affiancato da Giuseppe Biondino, figlio di Salvatore, l’autista di Totò Riina.

ne delle prescrizioni imposte dalle misure preventive.

I magistrati hanno documentato come i membri del clan mafioso vivessero negativamente la reggenza del mandamento da parte di Francesco Paolo Liga e riponessero fiducia e grandi aspettative per un rinnovato potenziamento di Cosa nostra nella scarcerazione, nel febbraio 2017, del boss Giulio Caporrimo, di cui elogiavano la capacità di comando, il carisma e l’influenza nella dinamiche mafiose.

In effetti, gli equilibri mafiosi si erano spostati immediatamente a favore dello stesso Caporrimo e di Nunzio Serio, con un evidentemente ridimensionamento di Liga, senza che quest’ultimo venisse comunque esautorato.

Dopo il nuovo arresto di Caporrimo, le redini del mandamento mafioso passarono definitivamente a Serio, sino al suo arresto avvenuto nel maggio 2018. Proprio in quel mese, il 29 maggio, si riunì per la prima volta dopo l’arresto di Salvatore Riina, la ricostituita commissione provinciale di Cosa nostra palermitana, a cui partecipava Calogero Lo Piccolo, nuovo rappresentante del mandamento di Tommaso Natale, poi tratto in arresto nel gennaio 2019.

Operazione Teneo, i nomi degli arrestati

Custodia cautelare in carcere

1. BILLECI Vincenzo cl. 1969

2. BRUNO Andrea cl 1968

3. CAPORRIMO Giulio cl. 1969

4. DI NOTO Francesco cl. 1989

5. GIOÈ Andrea cl. 1968

6. MIGLIORE Baldassarre cl. 1967

7. TAORMINA Vincenzo cl. 1972

Arresti domiciliari

8. ENEA Giuseppe cl.1990

Già detenuti

9. LIGA Francesco Paolo cl. 1964

10. SERIO Nunzio cl.1977