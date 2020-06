Incidente mortale in viale Regione Siciliana, muore Agostino di 17 anni

Incidente mortale questa notte a Palermo. È morto un giovane ragazzo di di 17 anni. La vittima è Agostino Cardovino, originario del quartiere Noce.

La tragedia si è consumata attorno alle 3,50. Il ragazzo è stato travolto e ucciso mentre attraversava viale Regione Siciliana, all’altezza dell’incrocio con via Perpignano. A travolgere il ragazzo una Dacia guidata da una donna.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente che ha ucciso il ragazzo a Palermo. Dopo l’impatto la donna si è immediatamente fermata a prestare soccorso, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare, ragazzo era già morto.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani dell’Infortunistica e i sanitari del 118.

Sul posto si è radunata una folta schiera di gente. La notizia dell’incidente si è sparsa nella zona nel giro di pochi minuti.

Agostino secondo le prime informazioni, stava tornando a casa che si trova nel questure vicino al luogo dell’incidente non lontana. “Scene di strazio, disperazione e rabbia”, raccontano alcune persone che si sono fermate nel punto in cui si è consumata la tragedia. Da stabilire a che velocità andasse l’auto.

“Dopo l’impatto la conducente della Dacia – spiegano dagli uffici della sezione Infortunistica della polizia municipale – si è fermata per prestare soccorso. La dinamica è tutta da chiarire, aspettiamo ancora i dati. La chiamata di intervento è arrivata ai nostri centralini alle 3.45. Sul posto, come è prevedibile, anche a distanza di diverse ore c’è stata ancora molta confusione”.

“Aentendo delle urla di una ragazza che chiedeva “aiuto”, sono uscita di corsa in ciabatte – racconta una donna che abita nelle vicinanze -. La prima cosa che ho notato era una macchina ferma con il vetro spaccato, una ragazza terrorizzata che faceva avanti e indietro piangendo, e poi un ragazzo disteso a terra. Agostino Cardovino, 16 anni”.

“Il ragazzino è stato investito da una macchina mentre stava attraversando il viale regione, trascinandosi per circa 8 metri – raxdonta ancora la donna – mi sono ritrovata la sua scarpa quasi fuori il mio cancello”.