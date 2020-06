La balena senza coda è ancora viva, il nuovo avvistamento in un video

Codamozza continua il suo peregrinare per i mari della Sicilia. Si tratta della balenottera senza coda avvistata nei mari della Sicilia nel corso degli ultimi giorni. La balena è senza coda e non riesce bene a nuotare per questo le associazioni ambientaliste sono preoccupate.

Sabato scorso Marecamp ha realizzato un video che mostra Codamozza in tutte le proprie sofferenze. Alla vista delle condizioni di Fluker, così è chiamata Codamozza, è stata realizzata un’accurata sessione fotografica con teleobiettivi per schedare ogni particolare utile del corpo della balena. Le foto della pinna dorsale dell’animale hanno infatti permesso un confronto coi cataloghi preesistenti in possesso di Tethys Research Institute, Associazione MeRiS e Delfini Del Ponente, e di accertare la sua identità.Le operazioni sono state agevolate dalla presenza della Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nel regolare il traffico marittimo nell’area affinché noi potessimo lavorare, e la #balenottera potesse proseguire indisturbata per la sua rotta.

“Abbiamo osservato un pressoché continuo nuoto in superficie – dice Marecamp – inframezzato da brevi immersioni. Fluker non riesce ad andare in profondità a causa della mancanza del peduncolo caudale. Se qualcuno ipotizzava che mostrasse il suo moncone prima di ogni immersione per potersi dare una migliore spinta di propulsione verso il basso, si sbagliava. Dal nostro video subacqueo, la parte terminale del corpo sembra priva di mobilità, la spinta viene invece data da tutta la porzione anteriore così come avviene nelle balenottere in buona salute. Codamozza, comunque, si aiuta energicamente anche con le pinne pettorali”.

Dopo aver assistito a diversi tentativi falliti di andare giù, Fluker è riuscita ad immergersi e forse a mangiare un boccone di plancton, per sua fortuna quel giorno presente nel Golfo anche a basse profondità. In risalita è apparsa stremata, ma dopo pochi minuti ha ripreso a nuotare velocemente in superficie. Il video è di Stefano Floridia e Caretta Claretta.