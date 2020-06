Fanno incidente e scoprono di essere positivi al Covid, viaggiavano verso Palermo

Un’intera famiglia ha scoperto di essere positiva al Coronavirus in seguito ad un incidente stradale avvenuto mentre era in viaggio verso la Sicilia. La destinazione era Palermo.

I componenti di una famiglia hanno scoperto di essere positivi al Coronavirus solo per caso quando sono stati trasportati al pronto soccorso dopo un incidente stradale avvenuto nel corso del viaggio. E’ accaduto a una famiglia di tre persone che venerdì scorso è rimasta coinvolta in un sinistro in provincia di Arezzo.

Secondo quanto si apprende, tutti i familiari positivi al Covid sarebbero asintomatici. Sempre in base a quanto emerso, provenivano dall’Est Europa ed erano diretti a Palermo in auto.

Oggi, invece, un uomo è stato fermato per le strade di Palermo nonostante fosse positivo al Covid. I poliziotti erano andati a casa ad Arezzo per un controllo. L’uomo era positivo, ma non era stato più trovato in casa. Secondo quanto hanno ricostruito gli agenti l’uomo, un cittadino romeno residente a Palermo, ha preso un pulmino e con questo è arrivato nel capoluogo siciliano. Gli agenti di polizia lo hanno trovato che passeggiava per le strade del mercato palermitano di Ballarò dove abita. Adesso dovrà essere sottoposto a quarantena obbligatoria e dovrà trascorrere almeno due settimane all’interno di una struttura.

Intanto in Sicilia la situazione dei contagi resta stabile. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, negli ultimi tre giorni (13-15 giugno) aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 180.327 (+4.094 rispetto a venerdì 12 giugno), su 150.982 persone: di queste sono risultate positive 3.458 (+3), mentre attualmente sono ancora contagiate 805 (-36), 2.373 sono guarite (+38) e 280 decedute (+1). Degli attuali 805 positivi, 34 pazienti (-3) sono ricoverati – di cui 4 in terapia intensiva (+1) – mentre 771 (-33) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà mercoledì. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.