Covid-19, altri 11 casi in Sicilia e 32 guariti ma c’è una vittima

Sempre meno ricoveri e più guariti in Sicilia dove si registrano altri 11 nuovi casi di Covid19. Scende ulteriormente il numero dei positivi al coronavirus in Sicilia. Il bollettino diffuso quotidianamente dalla presidenza della Regione Siciliana, infatti, registra un calo di 22 contagiati nelle ultime 24 ore: si e’ passati dai 1.911 di ieri ai 1.889 di oggi. Sono 11, invece, i casi scoperti nelle ultime 24 ore. Aumentano i guariti: sono 1.203, 32 piu’ di ieri. Il bollettino registra poi un decesso in più, che fa salire il numero dei morti a 262. Dall’inizio dei controlli, inoltre, i tamponi effettuati sono stati 107.991 (+2.974 rispetto a ieri) su 96.860 persone: di queste sono risultate positive 3.354. Calano anche i ricoverati in ospedale a causa del Covid-19: al momento sono 225, 24 meno di ieri. Scendono anche i ricoveri in terapia intensiva: sono due meno di ieri, 13 in tutta la Sicilia. Per 1.664 positivi, invece, e’ stato disposto l’isolamento domiciliare.

“Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 107.991 (+2.974 rispetto a ieri), su 96.860 persone: di queste sono risultate positive 3.354 (+11), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.889 (-22), 1.203 sono guarite (+32) e 262 decedute (+1). Degli attuali 1.889 positivi, 225 pazienti (-24) sono ricoverati – di cui 13 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.664 (+2) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani”. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 63 (0 ricoverati, 77 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 78 (9, 75, 11); Catania, 679 (56, 273, 95); Enna, 225 (23, 167, 29); Messina, 353 (62, 151, 54); Palermo, 378 (51, 138, 33); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 54 (19, 160, 27); Trapani, 22 (1, 112, 5).