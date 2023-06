WhatsAppdown, WhatsApp non funziona, cosa sta succedendo?

WhatsApp non funziona in tutto il mondo

cosa succede alla chat più famosa del mondo? Questa è la domanda che si stanno ponendo molti utenti che al momento non riescono a inviare messaggi su WhatsApp, soprattutto dalla versione web.

Problemi per WhatsApp, in particolare per la versione web che risulta down, con la difficoltà ad inviare e ricevere messaggi attraverso pc. Il sito downdetector, che segnala anomalie e guasti in rete, evidenzia un’impennata di segnalazioni in Italia a partire dalle 16.30 circa.

Sono molti gli utenti che segnalano anche un malfunzionamento di Facebook che, ricordiamo appartiene a Meta, la società che controlla la sia WhatsApp che Instagram. Al momento comunque resta il problema maggiore su WhatsApp e gli utenti non riescono a inviare messaggi dalle loro applicazioni desktop.

Al momento l’azienda non ha fornito alcun dettaglio circa il malfunzionamento di WhatsApp o ma su internet si seminarono dei cicli e decine di segnalazioni per il non funzionamento dei messaggi di WhatsApp.