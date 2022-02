In Sicilia lo spettacolo dei mandorli in fiore

La Primavera regala i suoi primi segnali in Sicilia dove i mandorli sono già fioriti. In tutte le campagne dell’isola si assiste al risveglio della natura mentre le giornate diventano sempre più lunghe e le temperature iniziano ad aumentare.

La natura si risveglia dopo un inverno freddo e piovoso in Sicilia. Le colline siciliane cominciano a colorarsi e spiccano il rosa del mandorlo e il bianco dei susini. È la Primavera che porta bel tempo e temperature gradevoli che oggi hanno raggiunto anche i 22 gradi nel Palermitano.

È quest’anno anche in Sicilia i mandorli anticipano la fioritura. Già in questi giorni, i primi timidi boccioli hanno schiuso il proprio cuore e lo spettacolo per gli occhi è assicurato.