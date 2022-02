Presto via le mascherine al chiuso, Musumeci: “Sicilia di nuovo affollata da turisti”

“Credo che il peggio sia alle nostre spalle, già si può stare all’esterno senza mascherine. Penso che anche all’interno, seguendo alcune regole, potremmo togliere presto le mascherine e poi guardare alla ripresa economica”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che guarda con ottimismo alle prossime settimane.

“La Sicilia torna a essere affollata da turisti”, ha evidenziato il Governatore. “In alcune località dell’isola c’è un giustificato ottimismo perché le prenotazioni vanno a gonfie vele. Quindi bisogna ottimisti, bisogna guardare al futuro con entusiasmo perché questa terra pian piano si sta rialzando per ridare speranza chi l’aveva persa”. I pensiero del Governatore ai ragazzi per finire agli operatori economici e alle famiglie che hanno fortemente sofferto, soprattutto quelle meno dotate dal punto di vista finanziario”.

Buone notizie dai report

Intanto arriva il report dell’ufficio Statistica del Comune di Palermo sui dati relativi all’andamento dell’emergenza in Sicilia e aggiornati a domenica 20 febbraio 2022 dal Dipartimento della Protezione Civile.

“Nella settimana appena conclusa – scrive in una nota Girolamo D’Anneo, responsabile dell’ufficio Statistica del Comune di Palermo – il numero dei nuovi positivi è diminuito rispetto alla settimana precedente, e si è ulteriormente allentata la pressione sugli ospedali. Sono diminuiti i posti occupati, sia ordinari che in terapia intensiva, e sono diminuiti anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. Rimane drammaticamente alto il numero dei decessi segnalati, anche se in diminuzione rispetto alle ultime settimane”.