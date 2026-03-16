Allerta maltempo in Sicilia: nelle prossime 36 ore piogge forti, grandinate e mare in tempesta

Ancora maltempo in Sicilia. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato l’avviso numero 26075, attivo dalle 16:00 di oggi fino alla mezzanotte di martedì 17 marzo, per rischio meteo-idrogeologico e idraulico sull’isola.

Le aree più a rischio sono quelle del versante ionico: per le zone A e I (Nord-Orientale) è scattato il livello di **preallarme**, con fenomeni intensi previsti nelle prossime 36 ore. Sul resto della Sicilia rimane attiva l’allerta gialla, corrispondente allo stato di attenzione.

Il quadro meteorologico delineato dai tecnici è preoccupante: rovesci e temporali diffusi colpiranno in particolare i settori orientali e centro-meridionali dell’isola, con possibili piogge di forte intensità, fulmini, grandinate localizzate e raffiche di vento violente.

A partire dalle prime ore di domani mattina, i venti soffieranno da forti a burrascosi dai quadranti orientali, rendendo il Mar Ionio molto agitato.

La Protezione Civile ha richiesto a sindaci e amministrazioni locali di attivare i piani comunali di emergenza, prestando massima attenzione alle zone urbane a rischio allagamento e ai tratti costieri più esposti alle mareggiate.