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Maltempo in Sicilia domenica 15 marzo: allerta gialla della Protezione Civile

Allerta gialla in Sicilia domenica 15 marzo: temporali, grandine e vento forte. Ecco cosa prevede la Protezione Civile
di Redazione Web
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La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla sulla Sicilia per la giornata di domenica 15 marzo. Una perturbazione atlantica, dopo aver colpito il Nord-Ovest d’Italia, si sposta verso Sud e porterà sull’isola piogge diffuse, temporali e raffiche di vento.

Le precipitazioni sono attese già dal mattino. L’avviso — che integra ed estende quello diramato il giorno precedente — segnala fenomeni che potranno assumere carattere di rovescio intenso, con locali grandinate e fulmini. Dalla tarda mattinata il peggioramento si estenderà anche alla Calabria.

Il quadro nazionale vede un’allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia. Gialla, invece, su Sicilia, Calabria, Liguria, e parte di Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta.

In Sicilia i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento.

La perturbazione è in transito: atteso un miglioramento nei giorni successivi, ma per la giornata di domenica è consigliata la massima prudenza, in particolare per chi si sposta sulle strade dell’isola.

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