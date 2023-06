Le piogge si allontanano, sta arrivando il caldo dell’Anticiclone

Le piogge si allontanano finalmente dalla Sicilia che da giovedì 8 giugno potrà iniziare a vedere i primi spiragli di Primavera. Le piogge infatti sarebbero in graduale allontanamento e arriverà il caldo sull’isola. Una fase di beltempo transitoria visto che le previsioni annunciano poi l’arrivo di un’altra perturbazione e l’arrivo di altre piogge.

Le previsioni meteo per la Sicilia

Oggi vige allerta gialla in Sicilia con piogge e temporali e temperature bel al di sotto delle medie stagionali. Qualcosa però starebbe cambiando in atmosfera e il beltempo sarebbe dietro l’angolo. Almeno così dicono le principali previsioni meteo dell’ultima ora. Sono quindi le ultime ore di allerta meteo per la Sicilia come stabilito ieri dal dipartimento di Protezione civile.

Quando inizia il caldo in Sicilia?

In arrivo in Sicilia l’effetto dell’anticiclone delle Azzorre che porterà una fase (finalmente) di tempo bello e soleggiato dopo le piogge interminabili dei giorni scorsi. Ci sarò un buon rialzo delle temperature con tempo stabile e nessuna nuvola all’orizzonte. Questa fase potrebbe durare qualche giorno però, avvisano gli esperti. In Sicilia potrebbe poi arrivare nuovamente il maltempo intorno alla metà di giugno anche se è ancora presto per confermarlo con certezza.