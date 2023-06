Due auto si schiantano tra Misilmeri e Bolognetta, gravissima una 21enne

Drammatico incidente stradale sulla Palermo Agrigento, grave una ragazza di 21 anni. La giovane è stata trasportata a bordo di in elicottero del 118 all’ospedale Civico di Palermo. La giovane di 21 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla Palermo Agrigento nei pressi di Bolognetta.

Si tratta del terzo incidente che avviene in quel tratto in pochi giorni. L’incidente ha coinvolto sue auto che si sono scontrate per cause ancora da accertare. La pioggia potrebbe aver reso viscido l’asfalto. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso.

Sul luogo dello schianto i carabinieri che hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Nella zona sono intervenuti anche gli operai dell’Anas. La strada in quel tratto è chiusa per consentire alle squadre di soccorso di operare in sicurezza.

