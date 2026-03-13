Paura sul volo da Catania: carrello guasto a Malpensa, scatta l’emergenza

Momenti di paura nella serata di giovedì 12 marzo all’aeroporto di Milano Malpensa, dove un volo Ryanair partito da Catania ha dichiarato emergenza per un possibile guasto al carrello durante la fase di atterraggio. A bordo del FR1071 c’erano decine di passeggeri.

Il comandante ha comunicato alla torre di controllo il possibile malfunzionamento durante l’avvicinamento allo scalo lombardo, facendo scattare il codice di emergenza aeronautica squawk 7700. La macchina di soccorso si è messa in moto immediatamente.

Al Terminal 2 sono stati schierati mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze e automediche del 118, pronti a intervenire lungo la pista. Lo scalo ha attivato il protocollo di massima allerta mentre l’aereo completava la discesa.

L’allarme è rientrato nel momento più critico: al contatto con la pista, il carrello ha funzionato regolarmente. Nessun ferito, nessun danno. Il velivolo ha raggiunto la piazzola di sosta scortato dai mezzi di emergenza, ancora dispiegati per precauzione.

I passeggeri provenienti dalla Sicilia sono sbarcati senza conseguenze. Le procedure di sicurezza, pur attivate per il peggio, si sono rivelate fortunatamente superflue.

Sull’episodio, avvenuto dopo le 22, non risultano al momento comunicazioni ufficiali da parte di Ryanair. Le autorità aeroportuali hanno gestito l’emergenza secondo i protocolli standard previsti per questo tipo di segnalazioni.