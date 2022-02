Forte scossa di terremoto in Sicilia, avvertita anche in Calabria

Un terremoto di magnitudo ML 3.8 in Sicilia. La scossa oggi, 20 febbraio, alle 15:49:11 (UTC +01:00) ora italiana. Lo riporta l’istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia.

L’epicentro localizzato nella zona del Mar Ionio Meridionale, in mare, al largo di Siracusa. L’ipocentro ad una profondità di 24 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Il terremoto è stato avvertito anche nel Catanese, in particolare nel capoluogo etneo ma anche in Calabria. Per il momento, non risultano danni ad edifici ed a persone.