Cronaca

Terremoto di magnitudo 3.7 alle Isole Eolie, avvertito a Leni e Malfa

di Redazione Web
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Una scossa di terremoto ha fatto tremare le Isole Eolie nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo. Alle 19:25 la terra ha tremato in mare, al largo dell’arcipelago messinese, con una magnitudo di 3.7.

L’epicentro è stato localizzato in mare aperto, con l’ipocentro a 21 chilometri di profondità. A rilevare il sisma è stata la Sala Operativa dell’INGV di Catania, che ha fissato le coordinate geografiche a 38.5000 di latitudine e 14.6440 di longitudine.

La popolazione ha sentito distintamente la scossa nei centri abitati di Leni e Malfa, i due paesi dell’arcipelago più vicini all’epicentro: rispettivamente a 17 e 19 chilometri di distanza.

Le Isole Eolie ricadono in una zona sismica tra le più attive del Mediterraneo. Gli aggiornamenti sulla situazione sono seguiti dalla Sala Operativa INGV di Catania.

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