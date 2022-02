Tamponamento sulla statale, 3 auto coinvolte e feriti

La strada statale 417 “Di Caltagirone” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 26, a Mineo (CT), a causa di un incidente. Il tamponamento ha coinvolto tre autovetture con feriti. “La circolazione – fa sapere Anas – viene deviata con indicazioni in loco”.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Questa mattina grave incidente sulla Palermo Catania

E’ ricoverato in gravi condizioni, all’ospedale Civico di Palermo, un giovane di 20 anni che con la sua auto, una Opel Corsa, si è scontrato con un autocarro sull’A19 Palermo-Catania nei pressi di Villabate. Il giovane palermitano, A.A., è stato estratto dall’auto che è andata in fiamme. L’autocarro, invece, guidato da un uomo di 40 anni di Catania che non ha subito gravi conseguenze, era diretto al Teatro Massimo di Palermo per caricare del materiale.Nell’impatto l’auto è andata in fiamme. Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale e i sanitari del 118. L’autostrada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso poter intervenire. Si sono formate in autostrada in direzione Palermo lunghe code di vetture.

.