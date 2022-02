Scossa di terremoto questa notte, epicentro in Sicilia orientale

Una leggera scossa di terremoto è stata registrata questa notte in Sicilia. L’INGV lo ha localizzato in mare al largo di Messina. Secondo le elaborazioni dell’Istituto che si occupa di rilevare i terremoti in Italia, il terremoto ha avuto magnitudo 2.1 ed è stato registrato alle ore 2,53 a una profondità di 117 km. Non risultano danni.

L’ultima scossa in provincia di Messina era stata avvertita circa un mese fa quando un terremoto di magnitudo 4.3 aveva colpito la costa calabra sud occidentale, nel Golfo di Sant’Eufemia, con ipocentro a una profondità di circa 10 km. Questo terremoto fu molto più intenso rispetto a quello rilevato questa notte e venne avvertito in tutta la zona sella Sicilia orientale.

Un’altra scossa, questa volta con epicentro nell’Isola, era stata registrata 2 giorni fa al largo di Palermo. Bassa l’intensità, magnitudo 2, ma rispetto a quello di stanotte, il sisma si era verificato a una profondità di soli 18 km.

Condividi