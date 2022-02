Palermo violenta, giovane in ospedale per brutale pestaggio: tre arresti (VIDEO)

Brutale aggressione di gruppo nella movida selvaggia nel centro di Palermo. I carabinieri arrestano tre autori di un pestaggio. Così il centro storico del capoluogo siciliano si scopre ancora una volta teatro di violenza.

I Carabinieri sono intervenuti per sedare una violenta rissa sorprendendo tre palermitani che colpivano un ragazzo, riverso a terra, con calci e pugni ed utilizzando una bottiglia in vetro. L’intervento dei Carabinieri ha consentito trarre in arresto, nella flagranza, uno degli aggressori e di mettere in fuga gli altri due, scongiurando così più gravi conseguenze per la giovane vittima.

