Maltempo in Sicilia, allerta gialla per burrasca: stop traghetto Napoli-Palermo

Allerta Meteo in Sicilia domani, 22 febbraio, a causa di una perturbazione che si farà sentire soprattutto per il forte vento. Il dipartimento di Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso di allerta gialla per la provincia di Palermo e per la provincia di Messina.

Nel dettaglio, il bollettino dice che vi saranno piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrosettentrionali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a localmente moderati sui versanti tirrenici.

Come detto, saranno i venti a dare particolari problemi e saranno di burrasca nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e sui rilievi. Dunque anche i mari saranno da agitati a molto agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Salta il traghetto Napoli-Palermo

A causa delle condizioni meteo avverse salteranno due corse del traghetto da Napoli a Palermo. Non ci saranno i due collegamenti della Grandi Navi Veloci in partenza questa sera da Napoli e diretto al capoluogo siciliano, né quello in partenza domani mattina da Palermo al capoluogo campano. In considerazione delle previsioni meteo che annunciano condizioni in netto peggioramento per il pomeriggio e la serata, con venti che spireranno sino a 45 nodi e mare agitato, è probabile che le compagnie sospendano ulteriori corse programmate; già ufficializzata la cancellazione del collegamento Tirrenia da Napoli per Palermo, previsto in partenza alle 20.15 e che non sarà effettuato proprio per le previste condizioni meteo marine avverse nel basso Tirreno.