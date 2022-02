Muore schiacciato dal trattore, tragedia nelle campagne

Tragedia a Santa Ninfa, nelle campagne del Trapanese, dove ha perso la vita un uomo. V.P., 66 anni, è morto dopo essere stato schiacciato dal suo trattore, mentre stava effettuando dei lavori nel suo appezzamento di terreno.

Una tragedia che si è consumata in pochi attimo tanto che i soccorsi sono risultati vani.

L’uomo, che sarebbe andato in pensione tra poco, in base ad una prima ricostruzione di quanto accaduto sarebbe morto per asfissia.

Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.