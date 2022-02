Tragico incidente frontale sulla SS417, una donna muore in ospedale

Una donna di 66 anni, N.Q., è morta dopo il tragico incidente stradale avvenuto ieri lungo la SS417. La vittima era rimasta in modo molto grave nell’incidente stradale che si è consumato ieri pomeriggio lungo la strada statale 417, la Catania-Gela, in territorio di Mineo.

Ad impattare sono state due auto che viaggiavano su corsie opposte di marcia. Da registrare nell’impatto il ferimento di 5 persone tra cui la donna di 66 anni deceduta in nottata al Policlicico di Catania dove era stata condotta in elisoccorso.

Gli altri 4 feriti non gravi sono stati condotti all’ospedale Gravina di Caltagirone. Sul posto la polstrada di Caltagirone, pompieri del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza le auto ed estratto i feriti dai mezzi incidentati.

La strada statale 417 “Di Caltagirone” è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 26, a Mineo (CT), a causa del grave incidente. Anche il personale di Anas si è recato sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.